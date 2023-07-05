أسعار الذهب العالمية ترتفع قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بينما يترقب المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم ، ناهيك عن تأثير الدولار القوي على أسعار المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

سجلت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1925.44 دولار (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% إلى 1932.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، مما جعل السبائك أقل جاذبية بالنسبة للمشترين في الخارج.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهر الماضي، والذي جرى فيه تثبيت نطاق سعر الفائدة عند 5% و5.25%، لاستشراف المزيد عن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

قال الاقتصاديون في “تي دي سيكوريتيز – TD Securities” إن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، لذلك ستستمر الرواية التقييدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكنها تبشر بالخير على المدى الطويل، حيث يوجد دليل على أن التضخم قد بلغ ذروته ويتجه نحو الانخفاض، بعد صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 22.92 دولار للأونصة ، واستقر البلاتين عند 915.12 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 1244.74 دولار.