أسعار الذهب العالمية ترتد وتعوض جزءا من خسائرها

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتستعدّ لأكبر انخفاض شهري لها منذ فبراير، حيث كان يحوم حول أدنى مستوياته في أكثر من ستة أشهر بفعل توقعات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية المفضلة للفيدرالي، في وقت لاحق من اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.42% إلى 1886 دولارًا للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.28% إلى 1870 دولارًا للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.33% إلى 105.584 نقطة.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت عند تسوية تعاملات أمس الخميس، مع ترقب صدور بيانات اقتصادية لاستشراف مسار السياسة النقدية، وسط تنامي توقعات التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.65% أو ما يعادل 12.3 دولار لتصل إلى 1878.6 دولار للأوقية، وهي أدنى تسوية منذ 22 ديسمبر 2022.