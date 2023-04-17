أسعار الذهب العالمية تحوم فوق 2000 دولار للأوقية وسط ترقب لسياسة الاحتياطي الفيدرالي

استمرت أسعار الذهب في التماسك فوق مستوى ألفي دولار يوم الإثنين غير متأثرة بحركة تصحيح في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2007.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1055 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% عند 2021.10 دولار للأوقية.

كان الذهب قد انخفض 2% يوم الجمعة مع صعود الدولار وبعدما أشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% ليحد من مكاسب الذهب. ويجعل ارتفاع العملة الأمريكية الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأعلى مستوياتها في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.42 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.2% إلى 1046.68 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.4% إلى 1498.04 دولار.