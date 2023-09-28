أسعار الذهب العالمية تحوم بالقرب من أدنى مستوى في 6 أشهر

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس، على الرغم من أن الأسعار تحوم بالقرب من أدنى مستوى لها في ستة أشهر في الجلسة السابقة بسبب ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة، حيث تنتظر الأسواق مزيدًا من البيانات الاقتصادية الأمريكية للحصول على أدلة على مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بشكل طفيفة إلى 1892 دولار للأوقية وبنسبة 0.05%.

فيما صعدت العقود الفورية للذهب عند 1875 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، استقر مؤشر الدولار عند 106.382 نقطة.

وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، أمس الأربعاء، في ظل استمرار مكاسب مؤشر الدولار إثر تنامي توقعات التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.5% أو ما يعادل 28.9 دولار لتصل إلى 1890.9 دولار للأوقية، وهي أدنى تسوية منذ 24 فبراير الماضي