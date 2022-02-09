اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب العالمية تحلق قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين وسط ترقب لبيانات التضخم

استقرار أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة
أحمد فراج 12:06 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 12:06 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتحلق بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين الذى لامسته في الجلسة السابقة قبل قراءة قوية لبيانات التضخم الأمريكية متوقعة على نطاق واسع هذا الأسبوع ، على الرغم من أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أبقت المكاسب محدودة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1826.76 دولارًا للأوقية لتستقر بالقرب من أعلى مستوى في الجلسة السابقة عند 1828.68 دولارًا ، وهو أعلى مستوى منذ 26 يناير.

استقرار أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1828.10 دولار.

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وقال سوني كوماري ، محلل استراتيجي للسلع في ANZ: “توقعات ارتفاع التضخم تقود هذه الخطوة إلى حد كبير ، حيث يتم تقدير موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد إلى حد كبير”.

الفضة تصعد

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 23.20 دولارًا للأوقية ، وهو أعلى مستوى منذ 27 يناير.

وهبط البلاتين 0.4 % إلى 1028.57 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 % إلى 2245.26 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب أمس

وارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء قرب أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بمخاوف التضخم المتزايدة والتوتر بين روسيا وأوكرانيا، غير أن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية حدت من المكاسب.

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وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1827.86 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 يناير في وقت سابق بالجلسة عند 1828.12 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1827.90 دولار عند التسوية، قبل بيانات التضخم الأمريكية المنتظر صدورها غدا الخميس.

توقعات بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 7.3 % على أساس سنوي في يناير

ويشير استطلاع أجرته رويترز إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي من المتوقع أن يرتفع 7.3 % على أساس سنوي في يناير بعد أن أذكت بيانات قوية بشأن سوق العمل الأسبوع الماضي مخاوف التضخم.

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والذهب حساس جدا لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا. كما تعزز معدلات الفائدة المرتفعة الدولار، مما يضغط على المعدن النفيس المسعّر بالدولار الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 %. ووصل عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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