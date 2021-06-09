أسعار الذهب العالمية تحقق مكاسب هزيلة مع تراجع عائد السندات الأمريكية

تحركت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية داخل نطاق ضيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من البيانات عن التضخم الأمريكي ومؤشرات بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، فيما قدمت عائدات سندات الخزانة الأضعف بعض الدعم للمعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

أسعار الذهب في السوق الفورية تتقدم 0.1%

وتقدمت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1893.80 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1896.60 دولار.

عائدات السندات الأمريكية قرب أقل مستوى في أكثر من شهر

وتحوم عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام قرب أقل مستوى في أكثر من شهر بينما استقر مؤشر الدولار.

ويوم الخميس، يتابع المتعاملون عن كثب اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لمعرفة توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالى حيال السياسة النقدية.

ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأسبوع المقبل.

الفضة تستقر عند 27.64 دولار للأوقية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.64 دولار للأوقية، وخسر البلاديوم 0.1% إلى 2803.13 دولار بينما تراجع البلاتين 0.1 % إلى 1160.08 دولار.

أسعار البلاتينيوم تتحرك في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية

وتذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لترتد للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 25 مارس.

واستأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ 14 من مايو للجلسة الثالثة في أربعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما، وذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني ثالث أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعة السيارات.

وتضرر القطاع مؤخراً وبالأخص في أوروبا جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا.

يأتي 31% من الطلب على البلاتينيوم من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً.

وذلك رغم كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.

انخفاض سعر الذهب أمس الثلاثاء مع صعود الدولار

وانخفض سعر الذهب أمس الثلاثاء مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون في حذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى تجاه السياسة النقدية.

وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري أمس الثلاثاء 1892.33 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، منخفضا 0.4 %.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % لتبلغ عند التسوية 1894.40 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % مقابل منافسيه، وهو ما يقلص جاذبية الذهب بين حائزي العملات الأخرى، رغم هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى في شهر.