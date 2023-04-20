أسعار الذهب العالمية تتماسك فوق 2000 دولار بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة

استقرت أسعار الذهب العالمية فوق مستوى ألفي دولار مرة أخرى اليوم الخميس مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعدما أشارت بيانات أمريكية ضعيفة إلى الآثار الاقتصادية الناجمة عن دورة رفع أسعار الفائدة مما يعزز التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفعها قريبا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2004.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض لأدنى مستوى في أسبوعين عند 1969.1 دولار في الجلسة الماضية. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 % إلى 2016 دولارا.

وزادت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مما يشير تباطؤ تدريجي بسوق العمل، في حين كشف تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا عن تراجع أكبر من المتوقع لنشاط المصانع في الولايات الواقعة وسط الساحل الأمريكي على المحيط الأطلسي.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا: “اطلعنا على (التقرير) الكارثي لبنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، وطلبات إعانة البطالة مستمرة في الارتفاع، وبالتالي يضعف الاقتصاد في بعض الأجزاء أكثر من الأخرى”.

ودفعت البيانات مؤشر الدولار للانخفاض 0.2 % وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية أيضا.

وتتوقع الأسواق بنسبة 86 % رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو أيار. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن تكون هذه هي الزيادة الأخيرة وأن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة لبقية عام 2023.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 25.30 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 % إلى 1091.39 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1615.77 دولار للأوقية.