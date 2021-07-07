أسعار الذهب العالمية تتشبث بمكاسبها مع تراجع عائد السندات الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتتماسك بالقرب من مستوى 1800 دولار للأوقية ، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى في يونيو لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن توقعات سياسته النقدية، بحسب وكالة رويترز.

أسعار الذهب في المعاملات الفورية تربح 0.1%

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1797.84 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ 17 يونيو عند 1814.78 دولار أمس الثلاثاء.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1799 دولارا للأوقية.

محلل: انخفاض عوائد سندات الخزانة يدعم جزئيا أسعار الذهب

وقال وارن باترسون المحلل لدى آي.إن.جي “انخفاض عوائد سندات الخزانة يدعم جزئيا أسعار الذهب، بينما نشهد أيضا بعضا من التراجع الطفيف للدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية المبكرة، وهو ما يقدم دعما أيضا”.

علقت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر.

ويقلل انخفاض عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينتظر المشاركون في السوق الآن محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، والمقرر صدوره فى وقت لاحق.

ويلقي المحضر مزيدا من الضوء على مسار سعر الفائدة بعد ميل من البنك المركزي الأمريكي للتشديد الشهر الماضي.

استقرار سعر الفضة عند 26.15 دولار للأوقية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 2787.67 دولار، وهبط البلاتين 0.5% إلى 1086.38 دولار.

وانتعشت أسعار الذهب متجاوزة المستوى الرئيسي 1800 دولار أمس الثلاثاء حيث استقرت عائدات السندات الأمريكية بالقرب من أدنى مستوى لها في أسبوعين.

المستثمرون يترقبون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

حيث يراقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من آخر اجتماع للسياسة لقياس توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب الفوري 1% إلى 1808.81 دولار للأوقية، بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته منذ 17 يونيو عند 1814.78 دولار. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 1809.30 دولار.

يقول أحد المحللين” ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية هو أن البنوك المركزية ترفض فكرة رفع أسعار الفائدة قبل الأوان”.

وأضاف أن المستثمرين يدركون أن السياسة النقدية ستبقى تاريخيًا متراخية للغاية وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نرى انخفاض عائدات السندات ، وهو ما يساعد على استقرار أسعار الذهب بعد الانخفاض الحاد في يونيو.

وينصب التركيز هذا الأسبوع على دقائق من الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده اليوم الأربعاء.

بعد ميل متشدد من البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي حيث توقع صانعو السياسة بدء رفع أسعار الفائدة في عام 2023، مما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 1800 دولار.

أسعار الذهب تستعيد بعض الاستقرار بعد بيانات التوظيف الأمريكية

واستعادت أسعار الذهب بعض الاستقرار بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الشركات الأمريكية في يونيو وظفت معظم العمال في 10 أشهر لكن معدل البطالة ارتفع.

وقالت صوفي جريفيث ، محللة السوق في OANDA: يبدو أن بيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة تخفف من التوقعات بخطوة سابقة من قبل البنك المركزي الأمريكي.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب أمس لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع ضعف أداء الدولار الأمريكي على خلفية تباين بيانات سوق العمل الأمريكي خلال يونيو الماضي.

فقد ارتفع مؤشر التغير في التوظيف خلال يونيو بحوالي 850 ألف وظيفة بأفضل من توقعات الأسواق، فيما ارتفع معدل البطالة من مستويات 5.8% لمستويات 5.9%.

وتسببت تلك البيانات في زيادة الضغوط على تحركات الدولار الأمريكي منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث تراجعت وتيرة صعود المؤشر أمس الثلاثاء ليسجل ارتفاعا بنسبة 0.11%، ووصل إلى مستويات 92.33.

يذكر أن مؤشر الدولار الأمريكي يقيس أداء العملة أمام سلة من 6 عملات رئيسية، ونظرا لوجود علاقة عكسية بين الدولار الأمريكي وأسعار الذهب، فقد وجدت أسعار الذهب في ضعف وتيرة صعود الدولار الأمريكي سببا للارتفاع.