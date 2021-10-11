اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب العالمية تتراجع وسط توقعات بإقدام الفيدرالي الأمريكي على تقليص التحفيز

انخفاض أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة
أحمد فراج 11:22 ص, الأثنين, 11 أكتوبر 21 11:22 ص, الأثنين, 11 أكتوبر 21

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شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، بعد إخفاق البيانات الضعيفة لنمو الوظائف في تخفيض التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقليص الحوافز هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1754.00 دولارًا للأوقية.

انخفاض أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1754.30 دولارًا.

قال أحد المحللين “بيانات الوظائف لن تفعل أي شيء لمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من تقليص التحفيز تدريجيا نقص العمالة يغذي ضغوط الأجور المرتفعة وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم التضخم بشكل أكبر ، مما يعني أنه سيتعين عليهم في النهاية التدخل”.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات مقابل الين، في حين لامست عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ أوائل يونيو يوم الجمعة، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذى لا يدر أى عائد.

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الفضة تخسر 0.1% فى السوق الفورية

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة فى السوق الفورية 0.1% إلى 22.64 دولارًا للأوقية ، بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 1027.93 دولارًا.

وصعد البلاديوم 3.5 % إلى 2151.52 دولار للأوقية بعدما وصل في وقت سابق إلى ذروته منذ 13 سبتمبر.

وانخفضت أسعار الذهب في التعاملات الصباح اليوم في آسيا، حيث إنه من المتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقليص مشتريات الأصول وفقًا لجدوله الزمني رغم البيانات المخيبة للآمال في تقرير الوظائف الأمريكي الأخير.

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وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.14% لتصل إلى 1754.95 دولارًا، مع وصول المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة بعد إصدار تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، مع تراجع المكاسب خلال الجلسة، بعد ذلك.

هذا وارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، اليوم الإثنين، وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ أوائل يونيو 2021 يوم الجمعة.

تراجع حيازات إس بي دي أر جولد تراست


وتراجعت حيازات إس بي دي أر جولد تراست (P: GLD) بنسبة 0.2% إلى 985.05 طنًا يوم الجمعة من 986.54 طنًا يوم الخميس.

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وانقلبت أسعار الذهب الفعلية في الهند إلى جانب هبوطي لأول مرة منذ أكثر من شهرين خلال الأسبوع الماضي، حيث أدى ارتفاع الأسعار المحلية إلى كبح الطلب. وفي غضون ذلك، كان من المتوقع أن ترتفع عمليات الشراء في الصين، مع إعادة فتح الأسواق بعد عطلة الأسبوع الذهبي.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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