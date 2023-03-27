أسعار الذهب العالمية تتراجع وسط ترقب لتداعيات الأزمة المصرفية

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتنخفض للجلسة الثانية على التوالي مع استقرار الدولار الأمريكي ، بينما يقيم المستثمرون الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة في القطاع المصرفي العالمي، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1967.86 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1968.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% مما قلص قدرة المشترين في الخارج على شراء المعدن الأصفر.

قال كريستوفر وونج ، الخبير الاستراتيجي في OCBC FX: “الأسواق يسيطر عليها الحذر … مزيج المخاوف بشأن النمو والمخاوف المستمرة من الضغوط المصرفية قد تفيد بدائل الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي والين الياباني والذهب”.

وارتفع الذهب فوق مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لمصرفين أمريكيين ، لكنه تراجع منذ ذلك الحين عن تلك المستويات بعد إجراءات الإنقاذ التي اتخذتها السلطات ، بما في ذلك استحواذ بنك يو بي إس على بنك كريدي سويس المتعثر.

ورغم أن أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 1% إلى 22.99 دولار للأونصة ، وهبط البلاتين 0.7% إلى 970.51 دولار ، وتراجع البلاديوم 0.9% إلى 1402.79 دولار.