أسعار الذهب العالمية تتراجع وسط ترقب لنسبة رفع الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون الحذر من بيانات التضخم الأمريكية لتوقع مقدار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى لأسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 1724.19 دولار للأوقية (الأونصة) . ووصلت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوعين عند 1734.99 دولار أمس الاثنين مع تراجع الدولار.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3 % إلى 1734.90 دولار.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية، ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 8.1 % على أساس سنوي في أغسطس مقابل 8.5 % في يوليو.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

كما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 19.69 دولار للأوقية، بعدما سجلت الاثنين أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ فبراير 2021.

وهبط البلاتين بنسبة 0.2 % إلى 905.15 دولار والبلاديوم بنسبة 2.7 % إلى 2203.77 دولار، بعدما انخفض في وقت سابق 4.7 %.

وقفزت أسعار الذهب 1% عند الإغلاق أمس الاثنين بدعم من انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية للبحث عن دلائل بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1730.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد لأعلى مستوى له منذ 30 أغسطس عند 1734.99 دولار.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.79 % إلى 1742.20 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

وقال كريج إرلام، محلل الأسواق في أواندا “تخلى الدولار عن مكاسبه واستقرت عوائد سندات الخزانة مما يساعد على الانتعاش الذي نشهده في (أسعار) الذهب”.