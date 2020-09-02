أسعار الذهب العالمية تتراجع وسط آمال بانتعاش اقتصادي سريع

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا اليوم الأربعاء مع انتعاش الدولار بفضل بيانات قوية للقطاع الصناعى الأمريكى، ما عزز الآمال بتعاف الاقتصاد العالمى سريعا ، مما أفقد المعدن الثمين بعضا من جاذبيته كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب فى السوق الفورية 0.4 % إلى 1962.63 دولار للأوقية بعدما سجل 1991.91 دولار أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة 0.5 % إلى 1969 دولارا.

وقالت مارجريت يانج من ديلى فكس التى تغطى تداول العملة والسلع والمؤشرات ” الدولار القوى يضغط على الذهب” وبالتالى أسعار الذهب عالميا.

وتابعت” الصورة الأوسع تستمر لصالح الذهب إذ سيظل مجلس الاحتياطى الفيدرالى والبنوك المركزية الأخرى تطبق سياسة تيسيرية على الأرجح لفترة زمنية طويلة”.

وارتفع مؤشر الدولار من أدنى مستوياته فى عامين بعدما أظهرت بيانات أمريكية أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية تسارع ليقترب من أعلى مستوى فى عامين خلال أغسطس.

ويرفع الدولار القوى تكلفة الذهب لحائزى العملات الأخرى، ومن ثم ترتفع أسعار الذهب عالميا.

تسارع نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة في يوليو إلى أعلى مستوياته في عام

وتسارع نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة في يوليو إلى أعلى مستوياته في عام ونصف العام تقريبا، إذ زادت الطلبيات بالرغم من عودة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 للزيادة، وهو ما يؤجج المخاوف بشأن استدامة التعافي الاقتصادي الوليد.

وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الاثنين إن مؤشره لنشاط المصانع بالبلاد ارتفع إلى 54.2 في الشهر الماضي من 52.6 في يونيو.

وهذا أفضل أداء منذ مارس 2019 ويسجل الشهر الثاني على التوالي من الصعود.

وتشير قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11% من الاقتصاد الأمريكي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة المؤشر إلى 53.6 في يوليو.

يذكر أن الملاذات الآمنة هي أدوات مالية تزيد قيمتها خلال فترات الانكماش الاقتصادي و تستخدم للنفور من المخاطر. تبرز هذه الأصول الدفاعية في أوقات الأزمات لأنها لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور الاقتصاد، مما يعني أنه يمكن إعادة تقييمها حتى في حالة انهيار السوق.

اليوم، أصبحت أصول الملاذ الآمن مثل الذهب, الفرنك السويسري, و الين الياباني مهمة بشكل متزايد. غالبًا ما يكون المستثمرون على دراية بالأمر، و لكن في أوقات الخوف في الأسواق، عندما يبحث الجميع عن ملجأ، قد يتفاعلون في وقت متأخر. أفضل طريقة للعثور على هذه الأصول هي النظر إلى الأزمتين الماليتين الأخيرتين: عندما كان هناك بيع كبير للأصول، حتى تلك التي تعتبر “آمنة”.