أسعار الذهب العالمية تتراجع.. والمعدن النفيس يتجه صوب سابع خسارة شهرية

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، ليتجه المعدن الأصفر نحو سابع خسارة شهرية على التوالي ، متأثرًا بصعود الدولار وارتفاع عائد السندات الأمريكية ، في حين تتطلع الأسواق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لمزيد من الاستيضاح بشأن مسار رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وهبطت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1638.15 دولار للأوقية (الأونصة) بانخفاض شهرى 1.3%.

سعر الذهب العالمى

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1641.10 دولار.

وقال روبرت رولينج ، المحلل في Kinesis Money ، إن الأسواق من المرجح أن تكون في وضع الترقب حتى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي ومع ارتفاع أسعار الفائدة إلى حد كبير ، سوف يتطلب الأمر تحركًا أصغر أو أكبر بشكل غير متوقع للتأثير على الأسواق.

وأضافت رولينج: “لكن مع استمرار ارتفاع التضخم واستقرار سوق الوظائف الأمريكية بشكل جيد نسبيًا حتى الآن ، قد يكون لدى البنك المركزي الأمريكي مساحة كافية لمواصلة موقفه المتشدد لفترة أطول”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 19.14 دولار للأونصة.

وتراجع البلاتين 0.7% إلى 938.47 دولار ولكنه اتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ فبراير 2021.

وارتفع البلاديوم 1% إلى 1919.00 دولار ، لكنه خسر 11% في أكتوبر في أكبر انخفاض شهري له منذ خمسة أشهر.