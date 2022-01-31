أسعار الذهب العالمية تتراجع.. والمعدن النفيس في طريقه لأكبر انخفاض خلال 4 أشهر

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، متجهة لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر في حين تتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة الأمريكية على خلفية بيانات اقتصادية كما أن ارتفاع الدولار أثر على سعر الذهب، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1787.70 دولار للأوقية.

انخفاض أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1789.20 دولار.

ويعتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالى رفع الفائدة في مارس بافتراض عدم تأثر الاقتصاد بدرجة كبيرة من انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا وأنه مستمر في النمو بوتيرة صحية.

ورغم أن الذهب يعد أداة تحوط من التضخم، إلا أن رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وحوم مؤشر الدولار حول أعلى مستوياته في 18 شهرا يوم الجمعة مع ترقب المتعاملين لاجتماعات البنوك المركزية في أستراليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أعلى كلفة على حاملي العملات الأخرى.

الفضة تتراجع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.36 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.5% إلى 1012.99 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم على 2377.42 دولار للأوقية لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 25 % في أفضل مستوى له منذ فبراير 2008.

الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ أواخر نوفمبر خلال تعاملات الجمعة

وخلال تعاملات الجمعة، كان الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ أواخر نوفمبر إذ انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة مع صعود الدولار وسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في مارس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1785.10 دولار للأوقية بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1784.40 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين في وقت سابق من الأسبوع الماضى، حينما أدت التوترات المتزايدة حول أوكرانيا وزيادة التقلبات في الأسواق إلى زيادة الاهتمام بالمعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

وانخفضت الأسعار بنحو 4% منذ ذلك الحين بعد أن أعاد مجلس الاحتياطي التأكيد على خططه لإنهاء مشترياته من السندات في وقت الجائحة وأشار إلى رفع أسعار الفائدة في مارس.