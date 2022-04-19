أسعار الذهب العالمية تتراجع مع صعود الدولار لأعلى مستوياته فى عامين

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار في ظل توقعات بأن الأسعار قد تعيد على المدى القريب اختبار صمود المعدن الأصفر عند المستوى الرئيسي 2000 دولار للأوقية ، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1975.36 دولار للأوقية.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1978.40 دولار.

أسعار الذهب عند أعلى مستوي فى شهر أمس

وارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر واحد عند 1998.10 دولار أمس الاثنين مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنة مع استمرار الأزمة الأوكرانية وتزايد المخاوف من التضخم. مع ذلك، فقد المعدن الأصفر لاحقا معظم مكاسبه بفعل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

محلل: الذهب لديه القدرة على التغلب على قوة الدولار

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس “الذهب لديه القدرة على التغلب على قوة الدولار الأمريكي واختراق مستوى 2000 دولار ربما خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك”.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020 إذ استعد المستثمرون لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الوقت الذي يسعى فيه إلى كبح جماح التضخم المرتفع.

ومع ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قليلا عن أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات اليوم الثلاثاء، مما قدم بعض الدعم للذهب الذي لا يدر عائدا.

الفضة تتراجع

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 25.76 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.4 % إلى 1014.10 دولار وتراجع البلاديوم 0.4 % إلى 2430.10 دولار.

أسعار الذهب تقفز أكثر من 1% أمس

وقفزت أسعار الذهب أكثر من 1% إلى أعلى مستوى في شهر أمس الاثنين مقتربة من مستوى 2000 دولار إذ دفعت المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا وتزايد الضغوط التضخمية المستثمرين إلى شراء المعدن النفيس كملاذ آمن.

ووصل سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1998.10 دولار للأوقية ، وهو أعلى مستوى له منذ 11 مارس ، قبل أن يقلص مكاسبه ليسجل 1977.10 دولار.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 % إلى 1981.10 دولار.

محلل: الذهب سيستمر في الصعود

قال هان تان كبير محللي السوق في إكسينيتي “سيستمر الذهب في الصعود طالما يتم تغذية الأسواق بتيار مستمر من الأخبار السلبية المتعلقة بتوقعات عالمية قاتمة”.

ولم تظهر الحرب في أوكرانيا حتى الآن أي مؤشرات على التهدئة وزادت من التضخم المرتفع وقلصت توقعات النمو العالمي.

تباطأ الاقتصاد الصيني في مارس آذار مع تضرر الاستهلاك والعقارات والصادرات بشدة، إذ أثرت القيود للتصدي لكوفيد-19 وحرب أوكرانيا على أكبر مستهلك للذهب في العالم.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2018 في حين قفز مؤشر الدولار لأعلى مستوى في عامين.