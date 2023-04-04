أسعار الذهب العالمية تتراجع مع تقييم المستثمرين لخفض إنتاج أوبك

شهدت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية تراجعا اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للمسار المتوقع للسياسة النقدية بالولايات المتحدة بعدما أظهرت بيانات تراجع نشاط الصناعات التحويلية هناك، ووسط مخاطر تضخمية أثارتها تخفيضات الإنتاج من مجموعة أوبك الموسعة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1978.10 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وهبطت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1997.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعرا بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم لكن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع أيضا تكلفة الفرصة البديلة لحيازته إذ لا يدر عائدا.

وارتفعت أسعار النفط مع تحول اهتمام المستثمرين إلى مستقبل الطلب وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.

وتراجعت أسعار الذهب أمس الاثنين بعد إعلان مجموعة أوبك+ خفضا مفاجئا في إنتاج النفط الخام مطلع الأسبوع. لكن الأسعار غيرت اتجاهها لتصعد 1% مع تهاوي الدولار في أعقاب نشر بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وتراجع نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي في مارس لأدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات مع تهاوي الطلبيات الجديدة وربما يواصل التراجع بسبب تشديد الائتمان.

وتتوقع الأسواق بنسبة 58.7 % أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في مايو لكن احتمال خفض الفائدة في وقت لاحق من العام ارتفع أيضا.

وقال إدوارد مئير محلل المعادن لدى ماريكس في مذكرة “خلال المدى القصير (الربع الثاني) نتوقع أن يستمد الذهب مزيدا من الدعم من سيناريو ربما يصل فيه كل من التضخم وأسعار الفائدة إلى ذروته”.

وأضاف: “لو صحت توقعاتنا فمن المنتظر أن يؤدي ذلك لتراجع الدولار ويفسح المجال أمام حركة صعودية أكبر (للذهب)”.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % مسجلة 23.79 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.3 % إلى 982.62 دولار وهبط البلاديوم 0.4 % إلى 1453.64 دولار.