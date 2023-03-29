أسعار الذهب العالمية تتراجع مع تزايد الطلب على الأصول عالية المخاطر

شهدت أسعار الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع زيادة الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر إثر انحسار المخاوف من اتساع نطاق أزمة البنوك العالمية، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتراجعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.6 % إلى 1961.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما زادت 1% أمس الثلاثاء.

سعر الذهب عالميا

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1963.10 دولار.

وقال مات سيمسون محلل أول الأسواق لدى سيتي إندكس “نشهد ارتدادا طبيعيا… الذهب يتراجع بعد ‘محاولة‘ فاشلة لكسر حاجز 1975 دولارا”.

لكنه أضاف أن بعض المستثمرين “ما زالوا فيما يبدو متمسكين بالذهب ‘تحسبا‘ لوجود خبايا أخرى”.

وارتفع مؤشر الدولار وهو ما يرفع سعر المعدن النفيس على المشترين من حائزي العملات الأخرى. وقفزت الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء.

وقال سيمسون إنه بالرغم من أن الذهب سيستمد دعما “في نهاية المطاف” من حالة عدم التيقن في الأسواق المالية فربما تصبح الأسعار أكثر تقلبا في الأسابيع المقبلة إذا ظل التضخم والبيانات الاقتصادية الأمريكية في حالة ارتفاع.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين على غير المتوقع في مارس بينما سجل العجز في ميزان تجارة السلع الأمريكي زيادة متواضعة في فبراير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 % إلى 23.15 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 962.05 دولار وخسر البلاديوم 0.3 % مسجلا 1414.64 دولار.