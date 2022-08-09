أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتتراجع على نحو طفيف مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية هذا الأسبوع قد تعطي مزيدا من الوضوح بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالى لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1785.89 دولار للأوقية (الأونصة) ، وانخفضت فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1801.90 دولار للأوقية.

كما ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين صوب أعلى مستوى في شهر بلغته في الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موجة صعود أعقبت تقرير وظائف أمريكي قوي يوم الجمعة.

وتترقب الأسواق تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو الذي يصدر غدا الأربعاء. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض التضخم إلى 8.7 % من 9.1 % في يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 20.60 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 936.76 دولار للأوقية،وتراجع البلاديوم 1.8 % إلى 2190.13 دولار للأوقية.

كما ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية ، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي ستصدر هذا الأسبوع ، وقد تؤثر على خطة مجلس الاحتياطي الفيدرالى لزيادات أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.82 % إلى 1788.60 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7 % إلى 1804.20 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.3 % وهو ما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وتراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية.