أسعار الذهب العالمية تتراجع مع انتعاش الدولار وسط ترقب لمؤشرات التضخم الأمريكي

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع، إذ يمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1669.73 دولار للأوقية (الأونصة)، وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار.

سعر الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1672.70 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

ومن المنتظر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الخميس.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

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‬‬يركز المستثمرون أيضا على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي تجري في وقت لاحق اليوم الثلاثاء وستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونجرس، ويمكن أن تحفز التحركات في جميع الأسواق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 20.56 دولار. وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 975.19 دولار والبلاديوم 0.5 % إلى 1887.17 دولار.