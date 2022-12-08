أسعار الذهب العالمية تتراجع مع انتعاش الدولار وسط ترقب لتوجهات المركزى الأمريكى

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع تعافي الدولار قليلا، بينما ينتظر المشاركون في السوق مزيدا من التوجيه من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بشأن رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1783.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعها أكثر من 1% أمس الأربعاء مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

سعر الذهب العالمى

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1795.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 %، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

كما يتوقع معظم المستثمرين أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في عام 2022 والمقرر عقده في 13 و14 ديسمبر.

كما ينتظر المشاركون في السوق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر تشرين الثاني المقرر صدورة في 13 ديسمبر.

وقال إيليا سبيفاك من تيستي تريد “إذا جاءت نتيجة (اجتماع مجلس الاحتياطي) الاتحادي متماشية مع التوقعات، فإن السوق ستشعر بالارتياح لأنها ليست أسوأ من المتوقع”.

وأضاف “قد يتراجع الدولار وهذا سيعزز الذهب قليلا”.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 % إلى 22.60 دولار، وخسر البلاتين 0.2 % إلى 1000.67 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1844.20 دولار.