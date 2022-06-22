أسعار الذهب العالمية تتراجع مع استقرار الدولار وسط ترقب لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، مع استقرار الدولار، رغم استمرار تداول المعدن النفيس في نطاق ضيق إذ يترقب المستثمرون إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى، خاصة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خطط سياستهم النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1826.41 دولار للأوقية، ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي.

أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تتراجع

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1827.40 دولار.

وعزز الدولار الأمريكي مكاسبه قرب ذروة عقدين، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

الفضة تهبط

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة فى المعاملات الفورية 1.3% إلى 21.38 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5% إلى 933.36 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1869.20 دولارًا.

سويسرا تستورد 3 أطنان من الذهب الروسي

من ناحية أخرى، أكدت وسائل إعلام غربية قيام سويسرا باستيراد 3 أطنان من الذهب الروسي، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس.

وأشارت المصادر إلى أن سويسرا استوردت الذهب من روسيا للمرة الأولى، الأمر الذي اعتبر غزو أوكرانيا.

وبحسب “بلومبرج”، فقد تم شحن أكثر من 3 أطنان من الذهب إلى سويسرا من روسيا في شهر مايو، وفقًا لبيانات من إدارة الجمارك الفيدرالية السويسرية.

وهذه هي أول شحنة بين البلدين منذ فبراير الماضي. واعتبرت “بلومبرج” أن هذه الشحنة تمثل تغيرا في مفهوم محاربة السبائك الروسية، التي اعتبرت من “المحرمات” بعد الأزمة الأوكرانية.

ورغم من أنه ينظر إلى الذهب الروسي “كمحظور” في سوق لندن، وهو أحد أكبر الأسواق في العالم، إلا أن القواعد لا تحظر معالجة المعادن الروسية من قبل معامل (مصافي) التكرير الأخرى، حيث تعتبر سويسرا مكانا لأربع مصافي رئيسية للذهب، والتي تتعامل مع ثلثي الذهب في العالم.

سعر الذهب يتراجع بشكل طفيف أمس

وتراجع سعر الذهب بشكل طفيف أمس الثلاثاء، مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية واحتمالات رفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر مما طغى على الأثر الداعم للذهب من تراجع الدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1833.40 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1836.30 دولار.

محلل: التأثير المضاد يأتي من ارتفاع عائدات السندات

وقال المحلل المستقل روس نورمان إن سعر الدولار، الذي عادة ما يكون المحرك الرئيسي لأسعار الذهب، تراجع بدرجة كبيرة لكن التأثير المضاد يأتي من ارتفاع عائدات السندات.

وارتفع سعر عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات في حين تراجع سعر الدولار مما يجعل سعر المعدن النفيس أكثر جاذبية للمشترين بعملات أخرى.

وبعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالى أكبر رفع للفائدة منذ 1994 في وقت سابق هذا الشهر حذت بنوك مركزية أخرى حذوه ورفعت الفائدة.