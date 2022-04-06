شهدت أسعار الذهب تراجعا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في عدة أعوام في أعقاب تصريحات عن تشديد السياسة النقدية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، ومع استمرار الحذر لدى المتعاملين ترقبا لإعلان تفاصيل أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1918.74 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تتراجع

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1923.10 دولار للأوقية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أعوام.

والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع العائد على سندات الخزانة الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

الفضة تهبط

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 % إلى 24.25 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.4 % إلى 964.19 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 2242.04 دولار للأوقية.

أسعار الذهب تتراجع أمس

وهبطت أسعار الذهب أمس الثلاثاء مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بتشديد أكثر قوة للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، وهو ما غطى على طلب للاستثمار الآمن على المعدن النفيس أثاره احتمال عقوبات غربية جديدة على روسيا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.55 % إلى 1921.70 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.44 % إلى 1925.50 دولار للأوقية.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن قالت لايل برينارد العضوة بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالى إنها تتوقع زيادات منهجية في أسعار الفائدة وتخفيضات سريعة في الميزانية العمومية للبنك المركزي الأمريكي لجعل السياسة النقدية في “موقف أكثر حيادية” في وقت حق هذا العام.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وصعد مؤشر الدولار أيضا، وهو ما يكبح شهية المستثمرين في الخارج للذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى فى ختام تعاملات أمس، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.75 % إلى 24.31 دولار للأوقية بينما هبط البلاديوم 1.8 % إلى 2234.40 دولار، وانخفض البلاتين 1.9 % إلى 967.52 دولار.