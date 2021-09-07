أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع الدولار وانتعاش أسواق الأسهم

شهدت أسعار الذهب تراجعا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ تعرضت لضغوط من قوة الدولار وبلوغ الأسهم العالمية مستوى قياسيا مرتفعا بفضل تنامي الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على سياسة ميسرة في الأجل القريب، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1817.51 دولار للأوقية.

انخفاض أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة

كما انخفضت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1819.20 دولار.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية “الكثير من العوامل الأساسية ما زالت تضغط على أسعار الذهب… الناس متفائلون حيال آفاق الاقتصاد العالمي.

محلل: المستثمرون يقلصون أصول الملاذ الآمن

“المستثمرون يقلصون على الأرجح أصول الملاذ الآمن لديهم مثل الذهب ويعيدون الاستثمار في بعض الأصول العالية المخاطر”.

وأثارت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للآمال توقعات بأن مجلس الاحتياطي ربما يرجئ تقليص مشترياته للأصول وأبقت المعدن الأصفر قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، لكنها أيضا قادت المستثمرين إلى أسواق الأسهم.

وتلقت معنويات الإقبال على المخاطرة الدعم من بيانات تجارية صينية أظهرت نمو الصادرات والواردات بأسرع كثيرا من المتوقع في أغسطس آب.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

الفضة تخسر 0.6%

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 % إلى 24.53 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 % إلى 1015.55 دولار وخسر البلاديوم 0.1 % إلى 2407.91 دولار.

وفى آسيا، انخفض الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء لكنه ظل فوق علامة 1800 دولار. كما ضعف الدولار وزاد المستثمرون من رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيؤجل البدء في تقليص الأصول.

ارتفاع العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.52 % لتصل إلى 1824.25 دولار في آسيا

كذلك، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.52 % لتصل إلى 1824.25 دولارًا بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر خلال الأسبوع السابق على خلفية تقرير الوظائف الأمريكي المخيب للآمال.

على صعيد البيانات، كانت بيانات التجارة الصينية لشهر أغسطس، والتي صدرت في وقت سابق اليوم، أفضل من المتوقع. حيث نمت الصادرات بنسبة 25.6% ​​على أساس سنوي ونمت الواردات بنسبة 33.1% على أساس سنوي، بينما بلغ الميزان التجاري 58.34 مليار دولار.

ومع ذلك، نما إنفاق الأسر اليابانية أقل من المتوقع في يوليو، حيث تقلص بنسبة 0.9 % على أساس شهري بينما توسع بنسبة 0.7 % على أساس سنوي.

وفي الهند، تضاعفت واردات الذهب في أغسطس تقريبًا على أساس سنوي بفضل الطلب القوي، ودفع ضعف الأسعار تجار المجوهرات إلى زيادة مشترياتهم لموسم الأعياد المقبل، وفقًا لمصدر حكومي.