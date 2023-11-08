أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لخطاب باول

شهدت أسعار الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن أسعار الفائدة من تعليقات رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بعد رسائل متضاربة من مجموعة من صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

ونزلت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية 0.12% إلى 1967 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.03% إلى 1973 دولار للأوقية.

وواصل مؤشر الدولار مكاسبه مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

قال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في Tastylive: “ليس هناك الكثير من المحفزات الدافعة للذهب هذا الأسبوع، مع استيعاب الأسواق للمخاطر الجيوسياسية”.

وحافظ عدد كبير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس على لهجة متوازنة بشأن القرار التالي للبنك المركزي، لكنهم أشاروا إلى أنهم سيركزون على المزيد من البيانات الاقتصادية وتأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

صرّح “نيل كاشكاري”، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابولس، بأن استمرار النشاط الاقتصادي في هذا الوتيرة يثير تساؤلات حول مدى تشديد السياسة النقدية، مشيراً إلى عدم رؤيته للكثير من الأدلة على تباطؤ الاقتصاد في الوقت الحالي.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إذ من المقرر أن يتحدث يومي الأربعاء والخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 22.48 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.3 % إلى 888.53 دولار. وتراجع البلاديوم 2.5 % إلى 1029.12 دولار للأوقية.