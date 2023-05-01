أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لاجتماع «المركزي الأمريكي»

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين متأثرة بارتفاع الدولار، إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1989.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

وستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء ويتوقع المستثمرون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ونُشرت بيانات يوم الجمعة أظهرت أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي لم يتغير في مارس بينما ظلت ضغوط التضخم الأساسية قوية، مما قد يؤدي إلى رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% في أبريل مع تجدد المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية الأمريكية التي دفعت المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة.

وتزيد توقعات أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل للمرة السابعة على التوالي.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% مسجلة 25.06 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.7% إلى 1066.56 دولار وانخفض البلاديوم 0.4% إلى 1495.06 دولار.