أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع الدولار قبل بيانات التوظيف الأمريكية

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتهبط من أعلى مستوياتها في عام إذ استعاد الدولار بعض قوته بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لتقييم استراتيجية السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2014.26 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغت أعلى سعر لها منذ مارس 2022 أمس الأربعاء.

سعر الذهب عالميا

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3 % إلى 2029.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % مما جعل السبائك باهظة الثمن للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال أجاي كيديا المدير لدى كيديا للسلع الأولية في مومباي “ما يحدث في السوق بسبب بعض التصحيح الفني لأن الارتفاع كان حادا جدا”.

وأضاف أن البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع كانت عناصر رئيسية في دعم أسعار الذهب وأشار أيضا إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل عطلة الجمعة العظيمة.

وصعد الذهب حوالي 2.4 % هذا الأسبوع بعد خفض مفاجئ في إنتاج النفط من قبل تحالف أوبك+ وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة على مدار الأسبوع، مما زاد من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ودفع المعدن الأصفر للارتفاع فوق 2000 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء تباطؤ قطاع الخدمات الأمريكي أكثر من المتوقع في مارس. وأظهرت بيانات منفصلة أن الوظائف الجديدة في القطاع الخاص كانت أقل بكثير من التوقعات.

وينتظر المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر مارس آذار المقررة غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة 0.7 % لتبلغ24.81 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.5 % إلى 1001.67 دولار ونزل البلاديوم 0.2 % إلى 1426.95 دولار.