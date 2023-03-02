أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع الدولار وسط مخاوف من استمرار رفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع صعود الدولار، فيما عززت مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية العالمية مخاوف المستثمرين إزاء بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول من المتوقع، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1833.57 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما وصلت لأعلى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء.

سعر الذهب عالميا

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1840.50 دولارا.

وعلى الرغم من اعتباره تحوطا ضد التضخم، يؤدي رفع الفائدة بهدف كبح الأسعار إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وقال براين لان العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال ومقرها سنغافورة إن أسعار الذهب “تتماسك فقط. لقد تعزز الدولار ولهذا نرى أسعار الذهب تنخفض قليلا”.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 %، مما يجعل المعدن الأصفر أغلى ثمنا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في فبراير، ولكن كانت هناك مؤشرات على أن نشاط المصانع بدأ يستقر، مع صعود مقياس للطلبيات الجديدة من أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام.

وقال لان “قد يظل الذهب محصورا في نطاق حتى نحصل على مزيد من البيانات… يتطلع الكثيرون إلى ما سيفعله مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي (البنك المركزي) هذا الشهر عندما يجتمع وما إذا كان سيواصل رفع أسعار الفائدة ومقدار الرفع، وهو السؤال الرئيسي”.

وسيقدم صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي توقعات محدثة لمسار سعر الفائدة والاقتصاد في نهاية اجتماعهم الذي يعقد في 21 و22 مارس.

كما أظهرت بيانات أمس الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين في ألمانيا أكثر من المتوقع في فبراير، بعد بيانات صدرت يوم الثلاثاء وأظهرت صعود التضخم على غير المتوقع في فرنسا وإسبانيا، مما عزز توقعات إقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع سعر الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 20.90 دولار للأوقية، وخسر البلاديوم 0.8 % مسجلا 1428.85 دولار.

وتراجع البلاتين 0.5 % إلى 950.64 دولارا بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.