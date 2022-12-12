أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، متأثرة بارتفاع الدولار مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1793.44 دولار للأونصة (الأوقية).

سعر الذهب عالميا

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1805.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وسيراقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء والاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالى لعام 2022 والمقرر عقده يومي 13و14 ديسمبر.

ويتوقع المتعاملون وجود فرصة بنسبة 93% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر أي فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.29 دولار، كما تراجع سعر البلاتين 0.7% إلى 1014.95 دولار وهبط سعر البلاديوم 0.2% إلى 1946.62 دولار.