أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع الدولار وسط احتجاجات صينية

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ، إذ فضل المستثمرون الدولار كملاذ آمن وسط اندلاع احتجاجات في العديد من المدن الصينية ضد قيود كورونا الصارمة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1750.20 دولارًا للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1750.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % ، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة للمشترين من حائزى العملات الأخرى.

واشتبك المئات من المتظاهرين في مقاطعة شنجهاي الصينية مع الشرطة ليلة أمس الأحد، احتجاجا على استمرار السلطات الصينية بفرض القيود الوبائية الصارمة والإغلاقات واسعة النطاق لليوم الثالث.

كما ارتفع الدولار الأمريكي على إثر تلك الأحداث، حيث لجأ إليه المستثمرون كملاذا آمنا للعملة، في ظل ترقب الأسواق رفعا آخر لأسعار لفائدة على الأموال الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشير التوقعات على نطاق واسع الآن على أن الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس باجتماع ديسمبر القادم.

ويؤدي عادة رفع أسعار الفائدة إلى خفض جاذبية الذهب رغم كونه ملاذا آمنا للتحوط ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية، حيث تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى – بنسبة 0.19% مسجلا 106.16 نقطة، مما دفع الذهب نحو التراجع بتعاملات اليوم، بعدما أدى ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة شراء الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة للمشترين حاملي العملات الأخرى خلاف الدولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار عقود الفضة الآجلة تسليم فبراير بنسبة 0.78% إلى 21.44 دولارا للأوقية، في حين ارتفعت أسعار البلاتينيوم بنحو 0.34% مسجلة 986.88 دولارا للأوقية، وكذلك صعدت أسعار البلاديوم بنسبة 0.74% إلى 1,861.43 دولارا للأوقية.