أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

شهدت أسعار الذهب تراجع فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتهبط من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد أن حذر أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) من أن المجلس لم يخفف من معركته ضد التضخم، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1761.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 أغسطس يوم الجمعة.

سعر الذهب عالميا

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1764.80 دولار.

وسجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي بعد أن أثارت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالا بأن مجلس الاحتياطي سيكون أقل تمسكا برفع أسعار الفائدة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى كريستوفر والر أمس الأحد إن المجلس قد يفكر في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل ولكن يجب ألا يُفسر ذلك على أنه “تخفيف” لمعركته ضد التضخم.

وأظهر مسح يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت في نوفمبر ، متأثرة باستمرار المخاوف بشأن التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4% بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر يوم الجمعة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى لها منذ شهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة 0.8 % إلى 21.51 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 0.5% إلى 1028.38 دولار وهبط البلاديوم 0.9 % إلى 2021.91 دولار.