أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لبيانات اقتصادية

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد نوفمبر، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1662.79 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميًّا

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1666.70 دولار.

وقالت المحللة في ستونكس رونا أوكونيل: “يبدو الذهب كأنه يمر بتغير أساسي في المعنويات، على خلفية عدم اليقين الاقتصادي… إن ما يقوله البنك المركزي الأوروبي هو الذي يهم وليس ما يفعله”.

وفى ختام تعاملات أمس، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوعين مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وسط توقعات بتخفيف البنك المركزي الأمريكى حدة سياسة رفع أسعار الفائدة بداية من ديسمبر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1665.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى سعر منذ 13 أكتوبر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% أيضًا عند التسوية إلى 1669.20 دولار للأوقية.

ولا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع “الاحتياطي الفيدرالى” أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في نوفمبر. والذهب حساس جدًّا لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية؛ لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدِن النفيس الذي لا يدرّ عائدًا ثابتًا.

ويتحول التركيز الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، المقرر إعلانها اليوم الخميس، تليها بيانات التضخم الأساسي الأمريكي غدًا الجمعة، والتي يمكن أن تقدم صورة أوضح لمسار رفع “الاحتياطي الفيدرالى” لأسعار الفائدة.

كما تتركز الأنظار على اجتماع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 1.5% إلى 19.32 دولار للأوقية ، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 943.43 دولار، بينما تغير سعر البلاديوم قليلًا ليسجل 1962.41 دولار.