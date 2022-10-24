أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب لتوجهات الاحتياطى الفيدرالى

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع صعود الدولار ،بينما سعى المستثمرون لاستيضاح إذا ما كان مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) يخفف حدة السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1650.77 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1653.80 دولار.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة بعد أن قفزت 1.8% يوم الجمعة، وهو أكبر ارتفاع لها خلال اليوم منذ الثالث من أكتوبر.

ويرجع ذلك جزئيا إلى التوقعات بأن بعض مسؤولي المركزي الأمريكي يبحثون الحد من الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة.

كما صعد مؤشر الدولار 0.4 % مما قلل من جاذبية الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة للمشترين في الخارج.

وما زال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 19.17 دولار للأوقية والبلاديوم 0.2 % إلى 2014.13 دولار.وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 933.75 دولار للأوقية، بعد أن وصل في وقت سابق من الجلسة إلى ذروة كان قد بلغها في 15 أغسطس.والأسواق في الهند وتايلاند وسنغافورة وماليزيا مغلقة بسبب عطلات رسمية.