أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة ، بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بصورة حادة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1692.99 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1703.30 دولار.

وعززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي القوية الدولار، وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاما، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو وسط توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالى رفع أسعار الفائدة.

ويتسبب ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس لكبح التضخم المتصاعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 17.85 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1% إلى 844.43 دولار، وهبط البلاديوم 1% إلى 1985.25 دولار.

أسعار الذهب تغلق على تراجع أمس

وتراجعت أسعار الذهب فى ختام تعاملات أمس الثلاثاء لتهبط من أعلى مستوى لها في أسبوع والذي سجلته في وقت سابق من الجلسة مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط توقعات بتشديد البنوك المركزية الرئيسية لسياستها النقدية مجددا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1706.70 دولار للأوقية عند الإغلاق، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 30 أغسطس عند 1726.49 دولار في جلسة التداول الآسيوية.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1719.30 دولار.

وينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.