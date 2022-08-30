أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بضغط من ارتفاع الدولار في الوقت الذي أثرت فيه أيضا احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمستويات أعلى ولفترة أطول على جاذبية المعدن النفيس التي لا يدر عائدا، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1732.10 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ شهر عند 1719.56 دولار في الجلسة السابقة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3% إلى 1744.10 دولار.

وحوم مؤشر الدولار قرب ذروة عقدين أمس الإثنين.

وفي مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أظهر مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي موقفا متشددا وتعهدا بببذل جميع الجهود الممكنة لكبح جماح التضخم المتصاعد بلا هوادة حتى لو تأثر النمو سلبا بسبب ذلك.

وبينما يعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وتتأهب الأسواق الآن لاحتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى في سبتمبر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 18.72 دولار للأوقية. كما هبط البلاتين 1.2% إلى 853.63 دولار وصعد البلاديوم 0.1% إلى 2149.53 دولار.

وعكست أسعار الذهب اتجاهها أمس الإثنين ليجري تداولها مرتفعة مع فقدان اتجاه صعودي للدولار قوته الدافعة، بعد أن كان المعدن النفيس هبط في وقت سابق في الجلسة إلى أدنى مستوياته في شهر في أعقاب إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.07% إلى 17380.00 عند الإغلاق. وفي وقت سابق، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ 27 يوليو عند 1720.31 دولار.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.04% إلى 1750.50 دولار للأوقية.