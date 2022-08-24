أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لتوجهات «المركزى الأمريكي»

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار الأمريكي بعد تصريحات متشددة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أبقت المستثمرين حذرين قبيل مؤتمر للمجلس في جاكسون هول في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1746.18 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعها 0.7% في الجلسة السابقة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر 0.1% إلى 1769.20 دولار.

واستقر الدولار قرب ذروته في الآونة الأخيرة مقابل العملات المنافسة مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وسيتركز الاهتمام على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول في المؤتمر السنوي العالمي للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة للحصول على مزيد من الإشارات حول احتمالات رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وكان نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالى في منيابوليس أحدث مسؤول يؤكد على أن تركيز البنك المركزي ينصب على السيطرة على التضخم قبل أي شيء آخر.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس لاحتواء ضغوط التضخم وأشار إلى أن المزيد من التشديد سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس بعد 6 جلسات متتالية من الخسائر، وتلقى المعدن النفيس دعماً من انخفاض الدولار الأمريكي وكذلك تراجع العائد على سندات الخزانة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة.

وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.6% إلى 1746.14 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاضها يوم الإثنين 1727.01 دولار للأونصة، وهو المستوى الأقل منذ السابع والعشرين من يوليو.

وأغلقت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر على ارتفاع بنسبة 0.7% إلى 1761.2 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 19.05 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.4 % إلى 875.95 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1976.28 دولار.