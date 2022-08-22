أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع الدولار وسط توقعات بزيادة الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، لتهبط لسادس جلسة على التوالي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة للحد من ارتفاع التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1746.06 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 28 يوليو إلى 1743.83 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. وفقد الذهب ما يقرب من 3% الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1758.80 دولار.

وارتفع الدولار 0.1% إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر أمام عملات منافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال اقتصاديون في استطلاع لرويترز إن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود.

وقالت سلسلة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إن على البنك مواصلة رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة لمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 19.06 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 % إلى 893.38 دولار وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 2129.21 دولار.