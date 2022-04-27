شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع استقرار الدولار عند أعلى مستوى له في أكثر من عامين مما يؤثر على الطلب على السبائك المقومة بالدولار، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1897.86 دولار للأوقية.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تتراجع

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1898.80 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في شركة سيتي إندكس التجارية “لذا ، من الواضح أن 1900 دولار هو مستوى محوري لجلسة اليوم … بالنظر إلى أبعد من ذلك ، فإنه لا يبدو مثاليًا في الوقت الحالي مع ارتقاع الدولار لأعلى مستوى في 25 شهرًا”.

الفضة تصعد

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %إلى 23.53 دولارًا للأوقية ، وانخفض البلاتين 0.1 % إلى 920.23 دولارًا ، وصعد البلاديوم 0.6% إلى 2200.40 دولارًا.

أسعار الذهب ترتفع أمس

وارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط مخاوف إزاء النمو العالمي وارتفاع التضخم، إلا أن الرهانات على زيادات شديدة لأسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن الأصفر بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1903.70 دولار للأوقية (الأونصة). ولامست الأسعار 1890.20 دولار يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ 29 مارس.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1904.40 دولار للأوقية.

توقعات برفع الفائدة الأمريكية

ومع توقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعيه المقبلين، ساد قلق في الأسواق من احتمال أن تعرقل الوتيرة السريعة للتشديد تعافي الاقتصاد العالمي.

كما تأثرت الأسواق بالتداعيات الاقتصادية لإغلاقات الصين لمواجهة كوفيد-19.

وارتفع الدولار، الملاذ الآمن المنافس، إلى أعلى مستوى في عامين، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويكبح تحقيقه المزيد من المكاسب للمعدن النفيس.

في غضون ذلك ارتفع البلاديوم 1% إلى 2166.26 دولار للأوقية، بعد يوم من مخاوف إزاء انخفاض الطلب بسبب إغلاقات كوفيد في الصين، مما أدى إلى تراجعه بنسبة وصلت إلى 12.9% .

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 23.74 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.2 % إلى 922.69 دولار.