شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين وسط تداولات محدودة النطاق ، إذ عزز ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الدولار وسط مخاوف جديدة بشأن الحرب في أوكرانيا ، في حين واصل البلاديوم مكاسبه التي غذاها قرار لندن بمنع تداول المعدن من روسيا، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% عند 1941.95 دولار للأوقية ، بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1949.32دولار في وقت سابق من اليوم.

استقرار أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1945.70 دولار.

وقال مايكل مكارثي ، كبير المسؤولين الاستراتيجيين في تايجر بروكز بأستراليا. “لا يزال الذهب يتداول بشكل جانبي وهذا يعكس التيارات المتضاربة التي ننظر إليها. لا يزال هناك قلق حقيقي بشأن التوقعات الجيوسياسية واحتمال حدوث تصعيد في أوكرانيا “.

وأضاف “في الوقت نفسه ، يعمل الدولار الأمريكي القوي واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم على الحد من الحماس للذهب.”

انخفاض الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا

وانخفض الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا، مع ثبات عوائد الدولار والخزانة الأمريكية حيث يحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على موقفه المتشدد.

ومع ذلك، فإن المخاوف من احتمال قيام روسيا بشن هجمات جديدة في شرق أوكرانيا توجت خسائر المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.15% ، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع عند 1949.32 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ارتفاع الدولار

بينما ارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب. واستقر الدولار بعد أن تجاوز 100 نقطة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين يوم الجمعة.

في حين وصل العائد القياسي في الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات إلى 2.73% يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2019. ومع ذلك، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر إنها واثقة من أن الولايات المتحدة ستتجنب الركود حتى وسط تشديد السياسة، على الرغم من أن معدل التضخم سيظل على الأرجح عند أكثر من 2% حتى عام 2023.