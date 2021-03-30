أسعار الذهب العالمية تتراجع لأدنى مستوى فى أسبوعين مع ارتفاع الدولار وعائد السندات

شهدت أسعار الذهب هبوطا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتنخفض لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مع تنامي التوقعات بتحسن اقتصادي سريع في ظل تقدم حملات التطعيم، بحسب وكالة رويترز.

تراجعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.3 %

وتراجعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.3 % إلى 1706.43 دولار للأوقية (الأونصة) ، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس سعر الذهب 1704 دولارات وهو أدنى مستوى منذ 12 مارس .

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات في السوق الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 %

وانخفضت أسعار الذهب في التعاملات في السوق الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 1707.30 دولار للأوقية.

يتأثر سعر الذهب بارتفاع عائدات السندات

ويتأثر سعر الذهب، الذي يُعتبر مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الاضطراب الاقتصادي، بارتفاع عائدات السندات إذ إنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

محللة: العامل الرئيسي الذي يضغط على أسعار الذهب استمرار ارتفاع عائدات السندات الأمريكية

وقالت مارجريت يانغ الإستراتيجية في ديلي فيكس “العامل الرئيسي الذي يضغط على أسعار الذهب استمرار ارتفاع عائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل” مضيفة أن ثمة هبوطا مستمرا في أسعار الذهب رغم أنه من المفترض أن يرتفع بوصفه أداة تحوط في مواجهة التضخم.

زاد من الضغط على سعر الذهب صعود الدولار لأعلى مستوى في عام مقابل الين يوم الثلاثاء

وزاد من الضغط على سعر الذهب صعود الدولار لأعلى مستوى في عام مقابل الين يوم الثلاثاء جراء مخاوف المستثمرين من النتائج المحتملة لانهيار صندوق التحوط ارشيجوس كابيتال.

خسرت الفضة 0.5 % إلى 24.56 دولار للأوقية

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، خسرت الفضة 0.5 % إلى 24.56 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 % أيضا إلى 1170.16 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 2530.23 دولار بعدما هبط 5.5 % في الجلسة السابقة.

قال فيليب ستريبل ، استراتيجي المعادن الثمينة في بلولين فيوتشرز في شيكاغو : “الذهب لم يكن لديه حركة كبيرة في أي من الاتجاهين خلال الأسبوع الماضي، لذا من المحتمل أن يكون التحيز في الحجم الآن مبالغًا فيه ولا يمكن الجزم بأن فترة العشر سنوات أو الدولار المرتفع بشكل خطير لهذا اليوم هم الأسباب “. ،

“قد يخترق سعر الذهب إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 1700 دولار، ولكن يجب أن يتعافى.”

حاول المضاربون على ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين، دون جدوى، الاختراق إلى ما بعد المستوى المتوسط 1700 دولار والذي سيكون أمرًا بالغ الأهمية للعودة إلى التسعير البالغ 1800 دولار.

مرت أسعار الذهب بعدة أطواق قبل أن تستقر على انخفاض طفيف

في تداول الأسبوع الماضي ، مرت أسعار الذهب بعدة أطواق قبل أن تستقر على انخفاض طفيف عما كانت عليه قبل أسبوع.

الأهم من ذلك ، أن السوق لم يكسر السقف الرئيسي البالغ 1750 دولارًا للأونصة ، على الرغم من اقترابه أقل من 4 دولارات حين تلبية هذا الاختبار.

أظهر المعدن الأصفر الثقة الذي وضعه المستثمرون فيه خلال ذروة الوباء ، حيث ارتفع من أدنى مستوياته في مارس 2020 إلى أقل من 1500 دولار ليصل إلى مستوى قياسي يقارب 2100 دولار.

وقد انخفض سعر الذهب منذ ذلك الحين، وتحول لفترة وجيزة إلى سوق هابطة عندما خسر ما يصل إلى 20% ليصل إلى أدنى مستوياته تحت 1،675 دولارًا.