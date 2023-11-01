أسعار الذهب العالمية تتراجع قبيل قرار السياسة النقدية للمركزي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم، بعدما عززت المخاوف إزاء الصراع في الشرق الأوسط أسعار المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا لتتجاوز ألفي دولار للأوقية (الأونصة) الشهر الماضي، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1978.36 دولار للأوقية.

سعر الذهب عالميا

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1987.00 دولار.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية قفزة 7.3 % في أكتوبر ، مع وصوله إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر عند 2009.29 دولار الأسبوع الماضي.

وقال كريستوفر وونج، المدير التنفيذي وخبير سوق الصرف الأجنبي في بنك إنجلترا، إن السوق دفعت الأسعار إلى ما فوق 2000 دولار لكنها عادت للانخفاض، وحاولت الارتفاع مرة أخرى لكنها لم تفلح كثيرا.

وأضاف أن العامل الرئيسي في السوق هو الصراع في الشرق الأوسط وإمكانية حدوث تصعيد مع انضمام أطراف أخرى إلى الحرب.

وتنتظر الأسواق الآن نتيجة اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى الذي سيختتم في وقت لاحق اليوم ، يليه تقرير الوظائف الشهرية الأمريكية يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 22.662 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.6 % إلى 927.77 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 1120.91 دولار.