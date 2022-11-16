أسعار الذهب العالمية تتراجع عن ذروة 3 أشهر مع انحسار مخاوف المستثمرين

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتهبط من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ يبدو أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن هدأت مخاوف المستثمرين بشأن انفجار في بولندا، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1772.95 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجلت أعلى مستوياته منذ 15 أغسطس أمس الثلاثاء.

سعر الذهب العالمى

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1776 دولارا.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يحققون في الانفجار الذي أسفر عن مقتل شخصين في بولندا، لكن المعلومات الأولية تستبعد أن يكون ناجما عن إطلاق صاروخ من روسيا. ونفت موسكو مسئوليتها.

ورفعت تعليقات بايدن المعنويات في الأسواق المالية بشكل عام، إذ ارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 2%.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أكتوبر، وهو دليل آخر على أن التضخم بدأ في الانحسار.

ورفعت البيانات، التي جاءت بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن زيادة أقل من المتوقعة لأسعار المستهلكين في أكتوبر، الآمال في إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما يضع حدا للمستوى الذي يمكن أن تهبط إليه أسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 21.58 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.5 % إلى 1009.62 دولار ، كما تراجع البلاديوم 0.8 % إلى 2081.50 دولار.