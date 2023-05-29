أسعار الذهب العالمية تتراجع بعد التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الأمريكي

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأمريكي في مطلع الأسبوع، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1944.09 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين.

سعر الذهب العالمى

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1943.30 دولار للأوقية.

وتأثر الذهب سلبا كأحد أصول الملاذ الآمن بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس إنه وضع اللمسات النهائية على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يشمل تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى أول يناير 2025، وأضاف أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونجرس للتصويت عليه.

إضافة إلى ذلك كشفت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد أكثر من المتوقع في أبريل وأن التضخم تسارع.

وعزز هذا التقرير فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25نقطة أساس في يونيو إلى 65.3 بالمئة وأن تظل عند هذا المستوى لبقية العام.

وارتفع مؤشر الدولار، وهو ما يجعل الذهب أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 % إلى 23.26 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 % إلى 1023.83 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.3 % إلى 1428.07 دولار للأوقية.