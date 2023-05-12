أسعار الذهب العالمية تتراجع الجمعة مع قوة الدولار.. والمخاوف الاقتصادية تكبح الخسائر

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، لكن استمرار المخاوف الاقتصادية والمواجهة المتعلقة بسقف الديون الأمريكي كبح خسائر المعدِن الأصفر.

وبحلول الساعة 0301 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2010.29 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعًا 0.3% خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2015.00 دولار.

وقال براين لان، العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال، إنه بينما ينظر المستثمرون إلى الشكوك المحيطة بمحادثات سقف الديون في الولايات المتحدة ويتوقعون توقفًا مؤقتًا في رفع أسعار الفائدة الأمريكية، يبدو أن هناك قدرًا ضئيلًا من جنْي الأرباح الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وارتفع الذهب يوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات قفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بالولايات المتحدة، وزيادة سنوية في أسعار المنتجين، الشهر الماضي، بأقل وتيرة منذ أكثر من عامين، لكن المعدِن الأصفر فقَد بريقه مع ارتفاع الدولار، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة، بالنسبة للمشترين في الخارج.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم البيت الأبيض، يوم الخميس، إن اجتماعًا كان مقررًا يوم الجمعة بشأن سقف الدين بين الرئيس جو بايدن وكبار المشرّعين قد تأجّل، واتفق الجانبان على الاجتماع، الأسبوع المقبل.

ويميل الذهب إلى تحقيق مكاسب، خلال أوقات الضبابية الاقتصادية أو المالية، باعتباره ملاذًا آمنًا، بينما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة أيضًا إلى زيادة الإقبال على الأصول التي لا تدرّ عائدًا.

وتأخذ الأسواق حاليًّا في الحسبان احتمالًا بنسبة 92.8% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت فضية في المعاملات الفورية 0.8% إلى 23.98 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1% إلى 1083.24 دولار.