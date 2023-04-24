أسعار الذهب العالمية تتراجع الاثنين مع هيمنة الحذر قبل اجتماعات المركزي الأمريكي

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، حيث تحوَّل تركيز المستثمرين إلى اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)؛ لاستيضاح استراتيجياته لرفع أسعار الفائدة، مما قد يسلط الضوء على أي تقدم في سبيل ترويض التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1980.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1990.20 دولار.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدرّ عوائد.

وارتفع الدولار 0.1%، مما أدى إلى زيادة تكلفة الذهب للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال ييب جون رونج، محلل السوق في آي.جي: “بعض الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد بيانات أولية لمؤشر مديري المشتريات يوم الجمعة يبقي الضغط النزولي على أسعار الذهب”.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 1%، يوم الجمعة، بعد نشر استطلاعات أظهرت أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو زادت وتيرته في أبريل.

وتظهر أداة سي.إم.إي فيدووتش أن الأسواق تراهن بنسبة 88.6%، على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي الثاني والثالث من مايو.

وعلاوة على ذلك، فإن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الرابع من مايو، مع احتمالية لرفعها نصف نقطة. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5 5% في 11 مايو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 2.1% إلى 1100.45 دولار، كما نزل البلاديوم 1.1% إلى 1583.94 دولار.