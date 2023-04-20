أسعار الذهب العالمية تتحول للارتفاع الخميس وتتجاوز مستويات الـ 2000 دولارًا

بدأ الذهب حركته في الجلسة الآسيوية منخفضًا إلا أنه نجح في تحويل ذلك إلى صعود الآن، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وسجلت أسعار عقود الذهب الآجلة 2013.15 ارتفاعًا بـ 0.30% فيما ارتفعت العقود الفورية للذهب سبوت إلى 2001.56 بزيادة 0.33% ليرتفع فوق مستويات الـ 2000 دولار من جديد.

عززت التضخم في المملكة المتحدة التي جاءت أعلى من المتوقع التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، في حين بدأت الأسواق أيضًا في التسعير في فرصة أكبر لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من الارتفاعات في اليوم التالي شهرين.

واستقرت أسعار المعادن النفيسة الأخرى يوم الخميس بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة. تحركت العقود الآجلة البلاتين و الفضة بأقل من 0.1٪ في كلا الاتجاهين.

من بين المعادن الصناعية، ظلت أسعار النحاس تحت ضغط من عدم اليقين بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي والنشاط الصناعي.

تراجعت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 0.1٪ إلى 4.0710 دولار للرطل بعد تراجع بنسبة 0.5٪ في الجلسة السابقة.