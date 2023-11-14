أسعار الذهب العالمية تتحرك في نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الثلاثاء مع إحجام المستثمرين عن الشراء قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تقدم صورة أوضح بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1945.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمس الاثنين. كما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1949.50 دولار.

ويترقب المتعاملون في أنحاء العالم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها غدا الأربعاء.

ويتوقع الاقتصاديون في وول ستريت تباطؤ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1 % في أكتوبر من زيادة 0.4 % في سبتمبر ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز. ولكن من المتوقع أن يظل معدل التضخم الأساسي عند 0.3 % دون تغيير عن سبتمبر.

وعلى الرغم من أن الذهب وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم، يزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.3 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.6 % إلى 869.20 دولار والبلاديوم 0.2 %إلى 983.89 دولار.