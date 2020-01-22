أسعار الذهب العالمية تتحرك فى نطاق محدود بتعاملات اليوم 22-1-2020

فى الوقت الذى أسهم فيه الدعم الفنى القوى على السياسة النقدية للبنوك المركزية فى تحفيز المستثمرين للإقبال على الأصول الخطرة

شهدت أسعار الذهب العالمية تغيرا طفيفا فى تعاملات اليوم الأربعاء ، فى الوقت الذى أسهم فيه الدعم الفنى القوى على السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية فى تحفيز المستثمرين للإقبال على الأصول الخطرة ، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.1%، مسجلة 1.558.55 دولار للأوقية بحلول الساعة 1051 بتوقيت جرينيتش ، فيما بلغت أسعار العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.558.50 دولار.

وقال كارلو ألبرتو ، كبير المحللين في مؤسسة “أكتيف تريدز” : “لدينا دعم يتراوح بين 1.545 دولار و 1.550 دولار، والأسعار تقفز على هذا المستوى”.

وأوضح ألبرتون أن سيناريو المخاطر في الأسواق الأوسع نطاقا من الممكن أن تكبح جماح التعافي فى أسعار الذهب العالمية .

وتابع: “مستثمرو الذهب حذرون لأن البنوك المركزية لا تزال فى حالة ترقب ، وثمة إمكانية لأن يقدم كل من البنك المركزي البريطانى ونظيره الأسترالى على خفض أسعار الفائدة”.

ويراقب المستثمرون عن كثب اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزى الأوروبى وهو الأول من نوعه فى العام الحالى ، والمقرر له غدا الخميس، فيما سينعقد أول اجتماع للسياسة النقدية بالإحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” يومى الـ 28 و الـ 29 من الشهر الحالى .

في غضون ذلك سجلت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 0.4% إلى 17.85 دولار ، فيما صعدت أسعار البلاتينيوم بنسبة 0.2%، مسجلة 1.000.61 دولار.