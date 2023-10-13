أسعار الذهب العالمية تتجه لمكاسب أسبوعية مع تراجع الدولار والسندات

ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الجمعة، حيث من المقرر أن يكون هذا هو أفضل أسبوع له في سبعة أشهر، مستمدًا الدعم من التوترات في الشرق الأوسط والتوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ربما تكون قد بلغت ذروتها، مع تقييم الأسواق لأحدث بيانات للتضخم الأمريكي.

وأظهرت البيانات الرسمية، زيادة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر، حيث سجل المؤشر 3.7% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 3.6%.

ولم يتغير عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة عند 209 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر، وذلك خلافًا للتوقعات بزيادتها إلى 210 آلاف، ما يظهر مرونة سوق العمل الأمريكية.