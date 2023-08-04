أسعار الذهب العالمية تتجه لخسارة أسبوعية بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

تتجه أسعار الذهب العالمية فيما يبدو لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في ستة أسابيع، يوم الجمعة، إذ يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية الذي يحظى بمتابعة شديدة، وذلك بعدما دفعت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية، هذا الأسبوع، عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها في تسعة أشهر.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1936.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0138 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1971.70 دولار للأوقية.

وخسرت أسعار الذهب أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع الحالي، وسجلت أدنى مستوياتها منذ 11 يوليو الماضي في الجلسة الماضية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر يوم الخميس بعدما أشارت بيانات التوظيف وبيانات اقتصادية أخرى إلى انحسار التضخم.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.6 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 917.29 دولار. ويتجه المعدنان لتكبد خسارة للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 1260.65 دولار للأوقية.