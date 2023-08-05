أسعار الذهب العالمية تتجه لخسارة أسبوعية بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

تتجه أسعار الذهب العالمية لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في 6 أسابيع، اليوم الجمعة؛ إذ يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية الذي يحظى بمتابعة كبيرة، وذلك بعدما دفعت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع بعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها في 9 أشهر، وفقاً لوكالو “رويترز”.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1936.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:38 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1971.70 دولار للأوقية.

وخسرت أسعار الذهب أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع الحالي، وسجلت أدنى مستوياتها منذ 11 يوليو في الجلسة الماضية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي أمس الخميس، بعدما أشارت بيانات التوظيف وبيانات اقتصادية أخرى إلى انحسار التضخم.